Terça-feira de sol, aguaceiros fracos e temperaturas abaixo de 0

Terça-feira com céu em geral pouco nublado, sendo muito nublado e com aguaceiros fracos no interior Norte e Centro. Prevê-se queda de neve acima de 1000 metros e formação de gelo ou geada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, mas apresentando-se muito nublado no interior Norte e Centro e com períodos de muita nebulosidade durante a tarde no interior Sul.

Estão previstos também aguaceiros fracos no interior Norte e Centro, mais prováveis até o meio da tarde e nos distritos de Bragança e Guarda, com possibilidade de neve acima de 1000 metros de altitude subindo a cota para 1400 metros a partir da manhã.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas. O IPMA prevê ainda que haja nevoeiro matinal em alguns locais e formação de gelo ou geada, em especial no Norte e Centro.

Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena subida da máxima no litoral Norte e uma acentuada descida da mínima no território continental, de forma geral. As mínimas devem oscilar entre os -1 graus Celsius, na Guarda, e os 7 graus, em Setúbal, com as máximas a variarem entre os 4 graus, na Guarda, e os 17, em Braga e Faro.

