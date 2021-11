Terceiro candidato nas diretas do PSD procura "abanar o sistema"

Hermana Cruz Hoje às 19:00 Facebook

Há um terceiro candidato na corrida à liderança do PSD. Mas, ao contrário de Rui Rio e Paulo Rangel, o vereador de Alenquer, pretende sobretudo "abanar o sistema" e garante que não será o candidato do partido a primeiro-ministro.

Nuno Miguel Henriques apresenta-se publicamente, depois de amanhã, como candidato à liderança do PSD. Apesar de entrar nas diretas - e até de o seu nome estar em primeiro lugar no boletim de voto -, o vereador da Câmara de Alenquer não quer ser o candidato do partido nas legislativas. Só quer liderar.

"Não estou a candidatar-me à procura de ser presidente. Estou a tentar abanar o sistema positivamente, a introduzir no debate ideias novas e novos protagonistas. Precisamos de gente no PSD que venha do povo", afirmou, ao JN, Nuno Miguel Henriques, considerando que o candidato do partido a primeiro-ministro deve ser alguém "capaz de fazer pactos de regime para a governação do país.

"Tem que ser uma pessoa estável, com pensamento positivo e que tenha sensibilidade para o facto de estarmos a viver uma crise económica e social" acrescentou, convicto de que vai reunir as necessárias 1500 assinaturas.

"São ambos muito válidos"

A entrada de um terceiro candidato ocorreu num dia em que o militante número um do PSD Francisco Pinto Balsemão e ex-líder declarou que, ao contrário das duas últimas diretas, não vai apoiar Rui Rio e vai-se manter equidistante.

"É bom que os partidos estejam agitados, é sinal que não adormeceram. Dou-me muito bem com os dois, acho que são ambos muito válidos", afirmou Balsemão, no programa "Geometria Variável", da Antena 1.