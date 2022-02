Terceiro dia com mais de 50 mortos e de 50 mil casos de covid-19

Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou 53 mortes e 50447 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. É o terceiro dia com valores de óbitos acima dos 50 e de infeções superiores a 50 mil.

A Direção-Geral da Saúde identificou 50447 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual morreram 53 pessoas. Desde o início da pandemia, foram reportadas 2795830 infeções, às quais foram associadas 2077 mortes.

Os números mostram uma descida face aos 56493 casos de quarta-feira, naquele que é o terceiro dia seguido com mais de 50 mil infeções diárias. Comparando com quinta-feira da semana passada, há uma diminuição de mais de 15 mil casos, face aos 65706 reportados a 27 de janeiro. Dados que parecem confirmar as estimativas dos peritos, que acreditam que o pico da quinta vaga foi já ultrapassado.

Os mesmos especialistas estimam que as hospitalizações devem abrandar, não devendo ultrapassar as 2500. Os número desta quinta-feira são consistentes com essa hipótese. Nos hospitais, há menos dois internados. Do total de 2440 pessoas acamadas, 156 são doentes considerados graves, mais seis do que no domingo.

"Por inércia", é expectável que o total de óbitos demore mais uma ou duas semanas a diminuir, segundo os peritos. Das 53 mortes registadas nas últimas 24 horas, terceiro dia acima da meia centena, 36 tinham mais de 80 anos, o que equivale a 67% do total de mortes nesta faixa etária, que perdeu 13005 vidas desde o início da pandemia.

A faixa etária dos 70-80 anos reportou 11 mortes enquanto o escalão imediatamente anterior registou cinco óbitos. O boletim da DGS desta quinta-feira reporta ainda a morte de um homem na faixa etária dos 40-49 anos.

PUB

A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, tendo reportado 20279 infeções e 18 óbitos, com os totais a subirem para 1081148 casos positivos desde o início da pandemia, aos quais foram associadas 6105 mortes.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais batida pela mortalidade da covid-19. Totaliza 8440 mortes desde o início da pandemia, 18 das quais nas últimas 24 horas, período no qual foram registados 14293 novas infeções - 1010845 desde o início da pandemia.

A Região Centro registou oito mortes e 9445 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com os totais a subirem para 3531 e 399195, respetivamente. Num dia em que a morte tocou todas as regiões de Portugal, no mapa definido pela DGS, o Alentejo registou uma morte (1129 no total) e 2272 infeções (93361 desde o início da pandemia).

O Algarve contabilizou soma 107779 infeções e 641 óbitos, contando com os 2103 casos e três mortes registadas nas últimas 24 horas.

Nas ilhas, os Açores registaram 1511 casos e duas mortes - totais de 37465 e 64, respetivamente - enquanto a madeira soma 66037 infeções e 167 óbitos, já incluídas as três mortes e as 534 infeções reportadas esta quinta-feira.