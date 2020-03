Estado de emergência com luz verde do Conselho de Estado

Hoje às 14:21, atualizado às 15:41 Facebook

O Conselho de Estado deu pareceu positivo à intenção do presidente da República de declarar o estado de emergência. António Costa convocou um Conselho de Ministros de urgência.

O parecer do Conselho de Estado foi favorável ao estado de emergência, apurou o JN.

António Costa convocou, esta quarta-feira, um Conselho de Ministros de urgência para analisar a posição do Conselho de Estado sobre a eventual declaração do estado de emergência.

A reunião por videoconferências do Conselho de Estado terminou cerca das 14 horas, depois de ter começado às 10.15 horas. No final foi publicado um comunicado no site da Presidência.

"O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 18 de março de 2020, em sistema de videoconferência, no Palácio de Belém, analisou a situação em Portugal decorrente da Pandemia Covid-19, nomeadamente quanto à eventual declaração do estado de emergência, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da Constituição, e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro", pode ler-se numa nota divulgada no site da Presidência.

O Conselho de Ministros decorre no Palácio da Ajuda - para permitir um maior distanciamento entre os ministros -, e, no final, António Costa fará declarações, revelando a posição do Governo sobre esta matéria.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de seguir o enquadramento constitucional que determina que cabe ao Presidente da República declarar o estado de emergência, ouvido o Governo e autorizado pela Assembleia da República.