A reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada este sábado, no Palácio da Ajuda, desde as 10 horas, terminou pelas 18 horas.

Aguarda-se agora o anúncio "em breve" de António Costa sobre as "ações imediatas" de controlo da pandemia que foram decididas, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.