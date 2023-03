Terrenos cedidos a privados a troco de renda acessível por 25 anos

Delfim Machado Hoje às 08:30 Facebook

As casas que forem construídas por privados em terrenos públicos cedidos pelo Estado serão obrigadas a permanecer no mercado de arrendamento acessível por, pelo menos, 25 anos.

A medida consta do projeto de decreto-lei com medidas para a habitação colocado ontem pelo Governo em consulta pública. O documento prevê ainda que o polémico arrendamento coercivo se efetive ao fim de 100 dias após a notificação do proprietário, bem como a obrigação de os senhorios realojarem os inquilinos no caso de se identificar que vivem em sobrelotação.

O leque de entidades que vão poder habilitar-se a terrenos do Estado para construir habitação é alargado. Estão abrangidas as cooperativas de habitação, empresas de construção, municípios, misericórdias, IPSS e todas as coletividades de utilidade pública, como por exemplo os bombeiros.