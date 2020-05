Testagem a trabalhadores de Lisboa começa este sábado

JN Hoje às 18:16 Facebook

Começa este sábado uma operação de testagem de trabalhadores em empresas e locais de trabalho com fatores de risco na região da Grande Lisboa.

A operação que hoje se inicia, e que decorrerá ao longo dos próximos dias, insere-se "no âmbito da estratégia traçada para prevenir e conter os riscos de contágio" associados à covid-19, refere nota do Ministério do Trabalho enviado este sábado às redações.

"O foco principal incidirá em zonas com mais casos identificados e, em particular, em empresas e locais de trabalho com casos diagnosticados ou com fatores de risco associados", acrescenta o comunicado.

A operação será conduzida num esforço conjunto das autoridades de saúde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e do Instituto da Segurança Social (ISS).