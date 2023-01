Testagem aleatória e teste negativo em voos da China

Joana Amorim Hoje às 19:35 Facebook

Portugal começou neste domingo a exigir a apresentação, no momento do embarque, de um teste negativo à covid a passageiros de voos diretos provenientes da China. Mantendo, em simultâneo, em vigor a testagem aleatória, gratuita e obrigatória, à chegada a território nacional. Os resultados da testagem não são, ainda, conhecidos.

Questionado pelo JN, o Ministério da Saúde informou que "a testagem gratuita e aleatória, à chegada a Portugal, de passageiros de voos diretos provenientes da China iniciou-se às zero horas do dia 7 de janeiro de 2023 e irá manter-se". O objetivo, numa altura em que a China lida com um surto de covid após o fim da política de zero casos, é "reforçar o sistema de monitorização da diversidade genómica das variantes do SARS-CoV-2". Tarefa a cargo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que desde o início da pandemia tem estudado a diversidade genética do vírus.

Quanto aos resultados - quer de positividade, quer de variantes detetadas - "serão divulgados oportunamente nesse contexto, contribuindo para o conhecimento científico e para a adequada avaliação da situação epidemiológica", esclareceram ainda.

No sábado, recorde-se, o ministro da Saúde garantiu que, com esta operação, já em curso em diversos países, "o que está em causa não é criar alarmismo", mas recolher informação que "permita com toda a segurança guiar os passos que vêm a seguir". Porque, segundo Manuel Pizarro, citado pela Lusa, "infelizmente, não podemos ter total confiança na informação que nos é dada pelas autoridades chinesas, que manifestamente desvalorizam uma parte dessa informação".