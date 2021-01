Testagem nas secundárias de concelhos de risco extremamente elevado arrancam amanhã

JN Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca na quarta-feira a campanha de testagem rápida, através de testes de antigénio, nas escolas com ensino secundário localizadas em concelhos de risco extremamente elevado.

"Em caso de identificação de surtos ativos será intensificada a testagem, envolvendo e priorizando toda a comunidade escolar dos estabelecimentos de ensino afetados, independentemente do grau de ensino a que pertença", indica um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e da Educação enviado esta terça-feira às redações. A campanha engloba estabelecimentos de ensino públicos e privados.

A realização de testes de antigénio, acrescentam os ministérios, "visa aumentar a rapidez da deteção e rastreamento de eventuais casos" de infeção em alunos, pessoal docente e não docente.

Para operacionalizar esta estratégia, a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, em colaboração com as respetivas estruturas regionais e com as Administrações Regionais de Saúde, elaboraram um modelo de consentimento informado a obter junto dos encarregados de educação, bem como informação sobre a importância do processo de testagem para fornecer à comunidade educativa.