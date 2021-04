Teste covid aos taxistas e motoristas de transportes avança no Norte

Marisa Silva Hoje às 08:33 Facebook

Rastreio à covid-19 pela Administração Regional de Saúde também abrange funcionários das transportadoras. Objetivo é "assegurar um processo de desconfinamento seguro".

Centenas de taxistas e motoristas e funcionários das empresas de transportes públicos estão a ser testados pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). Como estão em contacto regular com o público, correm um maior risco de contrair covid-19. Até então, já foram rastreados os profissionais da Metro do Porto e os colaboradores de empresas associadas, bem como os funcionários da Transportes Espírito Santo, sediada em Gaia. Também terminou ontem o rastreio aos taxistas da região do Grande Porto.

A operação decorre no antigo parque de recolha da STCP, em Campanhã. Seguem-se, a partir de hoje, os trabalhadores da CP. O JN apurou que os restantes profissionais das empresas de transporte rodoviário também deverão ser testados. O objetivo é "assegurar um processo de desconfinamento seguro", através do desenvolvimento de "modelos operacionais de rastreio da covid-19 em contexto ocupacional. As iniciativas-piloto permitiram constituir uma equipa com capacidade para se deslocar a qualquer local da Região Norte e operacionalizar um rastreio, que seja justificável face à evolução da situação epidemiológica", explicou a ARSN.