Teste de Covid-19 feito a Assunção Cristas deu negativo

A ex-líder do CDS-PP anunciou no Twitter que o teste para despistar o novo coronavírus deu negativo, mas que vai continuar em casa "até perfazer as duas semanas do período crítico".

Apesar de não ter sintomas, a atual vereadora da Câmara Municipal de Lisboa anunciou, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, que vai permanecer em casa até concluir o período de duas semanas.

Assunção Cristas abandonou, esta quinta-feira, a reunião da autarquia de Lisboa, depois de ter sido informada que tinha estado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Neste momento, de acordo com o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, há 112 pessoas infetadas em Portugal.