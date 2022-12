Teste do pezinho permitiu tratar bebé com doença rara à nascença

Com menos de um mês de idade, uma bebé que fez o teste do pezinho e foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinal (AME), já recebeu o medicamento mais caro do mundo.

É a primeira vez que a doença é diagnosticada tão cedo em Portugal e que uma criança recebe num espaço tão curto de tempo o Zolgensma, o remédio que trouxe a esperança de cura para a doença.

Tudo isto aconteceu dois meses depois de a AME entrar no Programa Nacional de Rastreio Neonatal. A menina, nascida em Lisboa, fez o teste do pezinho. O teste foi enviado para o Instituto Ricardo Jorge para análise, tal como é feito com todos os rastreios, e no dia 6 de dezembro, foi emitido um alerta. Os pais foram chamados pelo Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no dia 7, para que a menina fizesse novas análises para confirmar (ou não) o diagnóstico.