Teste negativo e quarentena obrigatória para passageiros da África do Sul

O Governo português anunciou, este sábado, que decidiu incluir a África do Sul nas restrições em vigor para os voos com origem no Brasil e Reino Unido.

"No contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o Governo decidiu que as restrições em vigor para os voos com origem no Brasil e Reino Unido passam a aplicar-se aos passageiros de voos com origem na África do Sul e que cheguem a Portugal após escala ou trânsito em países terceiros", anuncia o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

O MAI explica que "esta decisão tem natureza preventiva, depois de as autoridades de saúde portuguesas terem identificado alguns casos de infeção com a variante sul-africana da covid-19 e haver risco da sua propagação".

"Assim, os cidadãos de voos com origem na África do Sul têm de apresentar comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque (com exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade)", esclarece a nota.

À chegada a Portugal, continua o documento, "têm também de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto".

Estas medidas restritivas, esclarece a nota de imprensa do Ministério, "vigoram até às 23.59 do próximo dia 31 de março".

"Os passageiros que chegam a território nacional sem o comprovativo de realização do teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 têm de o realizar no interior do aeroporto, a expensas próprias, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, e têm de aguardar o resultado no próprio aeroporto", reforça a nota de imprensa.

As restrições agora em vigor para os passageiros oriundos da África do Sul estão já afetas também aos voos com origem no Reino Unido e no Brasil.