Testes de novos medicamentos batem recorde

Infarmed recebeu 187 submissões no ano passado. Um quinto é já para Fase I e a maioria na área oncológica.

Num ano particularmente exigente para a comunidade médica e científica, a braços com a pandemia, 2020 fecha com um recorde de pedidos para a realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano em Portugal. Ao Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento chegaram 187 submissões, mais 30% face ao ano anterior. É o valor mais alto desde, pelo menos, 2006.

De acordo com os dados daquela agência, 155 tinham sido já autorizados, prevendo-se "a inclusão, em Portugal, de 3426 participantes", precisaram ao JN. Com zero indeferimentos. A Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), por sua vez, tinha sido desfavorável a 1% dos 175 pareceres emitidos.