Testes positivos nas escolas rondam os 0,2%

Alexandra Figueira com Ana Gaspar Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

"Preocupação" de António Costa deixa escolas apreensivas. Diretores pedem explicações.

A taxa de positividade dos testes a profissionais de educação do 2.º e 3.º ciclos ronda os 0,2%, a Saúde prepara-se para vacinar 200 mil pessoas no fim de semana e as escolas desconhecem a existência de surtos. Mas muitos profissionais do pré-escolar e 1.º Ciclo continuam sem saber quando serão imunizados e, na terça-feira, António Costa mostrou-se "preocupado" com o ensino presencial.

A 2.ª fase da testagem corre bem, dizem os presidentes de associações de diretores Filinto Lima (ANDAEP) e Manuel Pereira (ANDE). No laboratório Germano de Sousa (o único dos quatro grandes que respondeu ao JN) dos cerca de sete mil testes feitos nas segunda-feira, cerca de 0,2% estavam positivos. O dado é parcelar e provisório, mas é também semelhante ao registado pelos profissionais do 1.º Ciclo.