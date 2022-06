Testes rápidos continuam gratuitos em julho

Joana Amorim Hoje às 12:40 Facebook

Ministério da Saúde prorroga por mais um mês comparticipação a 100% mediante prescrição pelo SNS.

Os testes rápidos de antigénio realizados nas farmácias vão manter-se gratuitos até ao final do mês de julho, sempre mediante prescrição pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). A prorrogação da portaria que estabelece o regime excecional e temporário de comparticipação a 100% "até ao final do mês de julho", e que terminava hoje, foi confirmada ao JN pelo Ministério da Saúde.

Recorde-se que, face ao aumento do número de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2, e após vários apelos dos especialistas, o Governo retomou a gratuitidade dos testes em meados de maio, mas com novas regras. Agora, a comparticipação a 100% pelo Estado só é devida mediante apresentação de prescrição pelo SNS, que pode ser obtida através da linha SNS24 ou do junto do médico de família.