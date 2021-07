Testes rápidos gratuitos até ao final de agosto

Joana Amorim Hoje às 10:34 Facebook

Comparticipação a 100% mantém-se limitada a quatro por mês. Medida pode ser prorrogada

O Ministério da Saúde prorrogou, até ao final de agosto, a gratuitidade dos testes rápidos de antigénio realizados em farmácias ou laboratórios de patologia clínica.

A portaria que veio estabelecer um regime excecional de comparticipação vigorava até sábado e a tutela veio agora estendê-la por mais um mês. Sublinhando, na referida alteração esta manhã publicada em Diário da República, que a mesma pode ser alvo de nova prorrogação.

Recorde-se que a comparticipação a 100% é limitada a um máximo de quatro testes por mês civil e por utente do Serviço Nacional de Saúde. Sendo que não estão abrangidos pela gratuitidade os menores de 12 anos, os utentes com vacinação completa após 14 dias e todos os que tenham um certificado de recuperação. Sendo que apenas nestas situações estão dispensados de apresentação de certificado digital para acesso a restaurantes e hóteis.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamentos (Infarmed), são neste momento 450 as farmácias aderentes, a que se juntam 105 laboratórios. A distribuição geográfica pode ser consultada no site do Infarmed.