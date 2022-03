Teve um AVC um dia depois de casar e hoje ajuda outros a reaprender a viver

Grupos de Ajuda Mútua promovidos pela associação Portugal AVC em 12 locais do país ajudam a combater o isolamento de sobreviventes e cuidadores.

Frederico Augusto não se lembra do dia em que sofreu o AVC. Sabe apenas o que lhe contaram. Era março de 2015, tinha 24 anos e casado no dia anterior. Foi a mulher quem o encontrou caído no chão do quarto. Seguiram-se dez dias em coma, seis meses internado e vários anos de reabilitação. As sequelas ainda persistem no falar e andar. A história de Frederico é conhecida pelos que frequentam o Grupo de Ajuda Mútua do Porto, do qual é um dos dinamizadores. Na última sexta-feira de cada mês, sobreviventes e cuidadores juntam-se para trocar experiências e combater o isolamento. O cenário repete-se noutras zonas do país.

Em Portugal, há 12 grupos de Ajuda Mútua dinamizados pela associação Portugal AVC - União de Sobreviventes, Familiares e Amigos. Mas há novos grupos a ser criados. Em maio, o apoio chegará a Aveiro e Leiria. Estima-se que mais de 600 pessoas já tenham passado por estes grupos.