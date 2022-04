Tiago Pitta e Cunha diz que é preciso "salvar o que resta" do oceano

Enzo Santos Hoje às 16:45 Facebook

O vencedor do Prémio Pessoa 2021 foi o primeiro orador do programa "Heróis pelo Oceano", que decorreu esta esta quarta-feira no Palácio de Belém. Tiago Pitta e Cunha exortou os alunos a "salvar o que resta" do oceano e disse que é preciso "convencer os decisores políticos" a agir. O navegador solitário português Ricardo Diniz, também presente na primeira sessão, defendeu que Portugal é muito mais mar do que terra.

"Os grandes heróis do mar são vocês", disse Pitta e Cunha à plateia jovem, pedindo que, ao crescerem, ajudem a cuidar do oceano, porque, ele "também precisa de nós". Se toda a gente fizer as coisas certas, é possível fazer a diferença na preservação do oceano, defendeu o Prémio Pessoa 2021.

O mar vai ser muito mais importante no sécullo XXI do que no século XX e Portugal deve aproveitar essa oportunidade, defendeu o também presidente da Fundação Oceano Azul. A água é o "ouro do século XXI" e Portugal deve aproveitar a sua localização estratégica para tirar partido disso: só somos periféricos se pensarmos apenas na distância a Bruxelas, disse.

Pitta e Cunha, destacado pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na área marítima, alertou que o mar está a mudar devido às alterações climáticas, pois absorve grande parte do excesso de calor, explicou, alertando que é necessário fazer mais, como criar zonas de conservação marinha e parques marinhos naturais, um projeto que será desenvolvido nos Açores - aquele que será o Havai de Portugal, e não só, da Europa também, disse.

Navegador alerta para "montanhas de lixo" no mar

Ricardo Diniz é "navegador solitário", vive a fazer aquilo que sempre teve como desígnio de vida desde os oito anos. Traduzido por miúdos, é uma pessoa que anda pelos oceanos, à vela, sozinho, disse. Percorre a "maior tela que nos une a todos: o mar".

O "Ricardo do Mar", como se intitula quando parte nas suas aventuras, vê um Portugal com uma zona económica exclusiva proporcionada pelo vasto mar que o rodeia, que deve ser aproveitado, defende. Recordando Fernão de Magalhães, Ricardo destacou o feito fantástico do navegador para explicar que, quando viaja longas distâncias, pretende chamar a atenção para os oceanos e a necessidade da sua preservação.

Enquanto falava aos alunos, Ricardo Diniz lamentou a degradação marírima que encontra. Descreve as "montanhas de lixo", animais fora de rota e uma água mais poluída. "O mar está muito diferente", alertou.

Ricardo desafiou os alunos a lutarem também pela conservação dos oceanos. Portugal é muito mais do que o retângulo vertical que vemos no mapa, disse.

Mais mar do que terra

Os dois "heróis do mar" da primeira sessão não partilham apenas a paixão pelos Oceanos, mas também a forma como veem a dimensão de Portugal: não é só aquele pequeno retângulo verde no mapa, é muito mais mar do que terra, sublinharam.

O programa "Heróis pelo Oceano" arrancou esta quarta-feira, uma iniciativa promovida pela Presidência da República que quer colocar alunos do ensino secundário à conversa com personalidades ligadas ao mar. A primeira sessão juntou 44 alunos da Secundária de São João da Talha com Tiago Pitta e Cunha, administrador da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021, e Ricardo Diniz, "navegador solitário" que percorre o mundo à vela.

O programa vai dividir-se em seis sessões de uma hora, entre abril e maio, no Palácio de Belém, cada uma com dois "Heróis" do Oceano convidados. Marcelo Rebelo de Sousa participou na primeira sessão e estará presente sempre que a agenda o permitir.

A iniciativa pretende trazer para a agenda pública a importância inestimável do Oceano na cultura e economia portuguesas, transmitiu o presidente da República.

Próximas sessões

Os próximos encontros entre jovens e "heróis do mar" já têm data marcada e convidados anunciados: 2 de maio, às 14.30 horas, com Guilherme Piló Soares e Cristina Brito; 10 de maio, 11.30 horas, com Xico Gaivota e Pedro Lima; 13 de maio, 15 horas, com Joana Andrade, Luís Santos e Pedro Andrade Gomes; 31 de maio, 11.30 horas, com Raquel Gaspar e Madaleno Galocha, O programa fecha com uma sessão também a 31 de maio, 14.30 horas, com Eugénia Barroca e Andrea Coutinho.