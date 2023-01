Todas as maternidades abertas. Algarve e Lisboa e Vale do Tejo com condicionamentos

JN Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde vai manter todas as maternidades do país em funcionamento. Apenas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve há serviços de parto que vão funcionar com condicionamentos, até março.

Em comunicado, a direção liderada por Fernando Araújo enumera que todos os blocos de parto vão funcionar de forma ininterrupta nas regiões do Norte (13 blocos de parto), Centro (sete blocos de parto) e Alentejo (três blocos de parto).

Na região do Algarve, também o bloco de Faro vai funcionar sem qualquer limitação, mas o de Portimão, de 15 em 15 dias.

PUB

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, haverá quatro blocos de partos a funcionar de forma ininterrupta e nove com aberturas alternadas.

Os resultados deste plano estratégico vão ser avaliados pelo organismo coordenado por Fernando Araújo, durante o primeiro trimestre, que decidirá sobre eventuais alterações a este esquema para os trimestres seguintes, nomeadamente para o verão.