Todas as medidas de apoio às empresas para combater aumento de custos

O Governo anunciou, nesta quinta-feira, o pacote de medidas de apoio às empresas, para combater o aumento dos custos de produção.

NOVAS MEDIDAS FISCAIS

• Suspensão temporária do ISP e da taxa de carbono sobre o gás natural utilizado na produção de eletricidade e cogeração

• Majoração de IRC em 20% dos gastos com:

- Eletricidade e gás natural

- Fertilizantes, rações e outra alimentação para atividade de produção agrícola

• Prorrogação do mecanismo de gasóleo

profissional extraordinário (GPE) até final do ano • Prorrogação da redução temporária do ISP aplicável ao Gasóleo Agrícola até final do ano

Execução: Imediata

FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS VERDES

Programa Trabalhos & Competências Verdes:

• Formação e requalificação de trabalhadores e desempregados

• Manutenção de postos de trabalho

• Criação de emprego qualificado no âmbito da aceleração da transição e eficiência energética



LINHA DE FINANCIAMENTO AO SETOR SOCIAL

• IPSS ou entidades equiparadas sem fins lucrativos

• Duração: até 31 dezembro 2023

• Montante máximo: €250M

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - GÁS

• Comparticipação financeira face ao aumento do valor do gás - IPSS e entidades equiparadas

sem fins lucrativos

Execução: Outubro

REVISÃO DE PREÇOS NOS CONTRATOS PÚBLICOS PRORROGAÇÃO

• Enfoque nas empreitadas

• Mecanismo de revisão extraordinária de preços

• Vigência até junho de 2023

SETOR FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS COM VALOR DE 15 MILHÕES

• Operadores de transporte ferroviário de mercadorias



• Subvenção direta por locomotiva:

- Tração elétrica: €2,11 / Km

- Tração diesel: €2,64 / Km

INTERNACIONALIZAÇÃO

• Reforço da presença internacional das empresas

• Acesso a novos mercados

• Promoção externa

Execução: Setembro



FORMAÇÃO QUALIFICADA DE TRABALHADORES NO VALOR DE 100 MILHÕES DE EUROS

• Otimização dos tempos de produção

• Suporte à formação em contexto laboral

• Suporte à preservação do emprego

ACELERAR A EFICIÊNCIA E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

• Descarbonização no domínio industrial

• Produção de energias renováveis

• Incentivar a mudança de fontes de energia

• Redução de emissões

• Monitorização e otimização do consumO

LINHA DE CRÉDITO DE RESPOSTA AO AUMENTO DOS CUSTOS

• Garantia mútua

• Montante global: €600M

• Prazo: 8 anos

• Carência de capital: 12 meses



• Empresas afetadas por perturbações:

- Preço da energia

- Preço das matérias-primas

- Cadeias de abastecimento

Execução: A partir da 2.ª quinzena de Outubro

APOIAR AS INDÚSTRIAS INTENSIVAS EM GÁS

Máximo de apoio: €400 mil passa a €500 mil

Taxa de apoio: 30% passa a 40%

Alargamento à indústria transformadora agroalimentar

Novas modalidades de apoio:

- Até €2M por empresa

- Até €5M por empresa

Aumento da dotação: €160M > €235M

Execução: Após aprovação pela Comissão Europeia