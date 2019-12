Todas as multas aos partidos podem prescrever

Hoje às 09:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-presidente da entidade que fiscaliza contas avisa que irregularidades até 2014 podem ficar sem sanções.

Margarida Salema, ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, avisa que todas as contas anuais dos partidos e de campanhas entre 2009 e 2014 podem prescrever sem sanções. Em causa estão as consequências das mudanças à lei do financiamento em 2018 e a confirmação de que já prescreveram multas por irregularidades nas contas de 2009 e 2010.

No domingo, o Público noticiou que prescreveram multas de centenas de milhares de euros a partidos devido a irregularidades nas suas contas relativas a 2009 e 2010, e que outras coimas terão o mesmo destino.

A nova lei de financiamento levou à prescrição de processos de contraordenação de partidos e seus responsáveis financeiros. Alguns deles eram deputados que lideraram a revisão da lei em janeiro de 2018.

Margarida Salema, que dirigiu a entidade fiscalizadora quando esta avaliou as várias contas prescritas e que estão a prescrever, disse na TSF que a alteração da lei era "desastre anunciado". A jurista afirma que "a fiscalização foi feita, mas depois não há sanções".

"Faz algum sentido haver um sistema de controlo de verificação de irregularidades e ilegalidades e que depois não são sancionadas?", questionou.

Margarida Salema receia que as consequências das mudanças à lei sejam ainda mais graves do que as confirmadas e que todas as contas anuais dos partidos e de campanhas eleitorais entre 2009 e 2014 acabem por prescrever sem sanções aos partidos e políticos que deviam ser penalizados.

Todas prescritas - Foram declaradas as prescrições de todos os processos relativos às contas anuais dos partidos de 2009 e 2010.

Quatro milhões - No que toca às contas anuais dos partidos de 2009, deveriam ter sido aplicadas coimas cujos valores totais ascenderiam a valores entre 110 mil e 4,2 milhões de euros.