Todos os olhares postos em Luís Montenegro no regresso dos partidos

Líder do PSD forçado a mostrar que liberais não são alternativa, que tem rumo e soluções opostas às do socialismo.

No regresso das "rentrées" políticas, todos os olhares estão colocados sobretudo em cima de Luís Montenegro. Do novo líder do PSD espera-se capacidade para impedir que os liberais se afirmem como alternativa e de aproveitar o clima de contestação popular para galvanizar o país em torno da social-democracia, apresentando um rumo e soluções diferentes às preconizadas pelos socialistas para se enfrentar a crise.

"O problema do PSD é que até para fazer oposição está entalado entre o Chega e a Iniciativa Liberal, que tem um discurso mais moderno e apelativo para os jovens", aponta José Palmeira, professor da Universidade do Minho, considerando que bloquistas e comunistas já surgem "mais apagados".