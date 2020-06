Todos os pais terão de renovar matrícula dos filhos online

Carla Sofia Luz Hoje às 10:04 Facebook

Este ano, não há renovações automáticas e todos os alunos têm de ser inscritos no Portal das Matrículas. Diretores temem corrida às secretarias.

Quem tem filhos na escola pública terá de renovar a matrícula online, mesmo que não haja mudança de ciclo nem de estabelecimento de ensino. A decisão foi tomada pelo Ministério da Educação e a obrigação impõe-se em todos os anos de escolaridade. Os diretores receiam a multiplicação de pedidos de ajuda e a corrida dos pais às secretarias das escolas e questionam a oportunidade de mudar procedimentos num ano em que o atendimento presencial está limitado por causa da pandemia.

A intenção do Ministério da Educação é generalizar o uso do Portal das Matrículas e garante que a plataforma online permite "mais segurança e celeridade no processo de submissão de matrícula, evitando a redundância de entrega de informação". O pedido de transferência de escola também estará disponível, mas só após o início do ano letivo. Tudo pode ser feito de casa.