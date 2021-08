Todos os portugueses no Afeganistão já foram repatriados

JN Hoje às 13:17 Facebook

Todos os 20 portugueses que se encontravam no Afeganistão já foram repatriados, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

De acordo com a "TSF", o processo já foi "concluído". "Afinal tratava-se de 20 pessoas, cidadãos portugueses que trabalhavam em Cabul, no apoio à embaixada da União Europeia, no apoio ao aeroporto de Cabul. Neste momento, todos, os 20, já abandonaram Cabul, a maioria deles para Portugal, embora haja pelo menos um caso de um português que não vivia em Portugal, mas na Austrália", disse o ministro.

Na semana passada, tinha sido noticiado que tinham sido repatriados 12 dos 16 portugueses no Afeganistão. Afinal, eram 20, que já foram todos retirados.

O ministro adiantou ainda que Portugal poderá vir a acolher mais do que os 50 refugiados que tinha anunciado inicialmente. "Portugal disse que estava imediatamente disponível para acolher 50 dessas pessoas. Hoje é claro que o número vai ser superior", rematou.