"Todos Por Quem Cuida" angariou mais de um milhão de euros em um mês para hospitais

O movimento criado pela Ordem dos Médicos e dos Farmacêuticos, com o apoio da APIFARMA e de instituições da sociedade civil, fez chegar mais de um milhão de euros aos hospitais portugueses para o combate à covid-19.

Até ao momento, foram entregues 40 mil máscaras de proteção (cirúrgicas e FFP2), mais de cinco mil viseiras, 360 colchas e mais de 550 litros de gel desinfetante pelo movimento "Todos Por Quem Cuida". Os hospitais públicos e as IPSS's (Instituições Particulares de Segurança Social) foram alguns dos destinatáiros. O valor superior a um milhão de euros foi obtido em apenas um mês através de uma conta solidária.

O dinheiro angariado permitiu, por exemplo, comprar 500 câmaras de proteção que reduzem o risco de contágio pela covid-19 nos hospitais, no momento em que se entuba ou extuba um doente infetado. Alguns destes produtos já foram entregues ao Hospital Santo António, no Porto, e os restantes vão ser distribuídos pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do setor social e privado.

Os donativos para o movimento "Todos Por Quem Cuida" podem ser feitos através de transferência bancária: 0646 017662 930 (conta da Caixa Geral de Depósitos), 50 0035 0646 00017662 930 21 (IBAN) e 0035 0646 00017662 930 21 (NIB)

Para outros donativos e pedidos de apoio deve ser enviado um email para estes endereços: todosporquemcuida@ordemdosmedicos.pt e todosporquemcuida@ordemfarmaceuticos.pt.