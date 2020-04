"Todos por quem cuida" oferece equipamento anti-contágio a hospitais

JN Hoje às 11:00 Facebook

Movimento "Todos Por Quem Cuida" oferece a hospitais equipamentos para prevenir contágio durante a entubação de doentes. A primeira doação é concretizada esta segunda-feira no Hospital de Santo António, no Porto.

O movimento "Todos Por Quem Cuida", que nasceu para entregar material determinante para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses durante a pandemia da Covid-19, vai oferecer câmaras de proteção profissional ao ato de entubação a todos os hospitais do país, o que permitirá reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e outros agentes infeciosos durante estes procedimentos, que se realizam tanto nos blocos operatórios como nas Unidades de Cuidados Intensivos.

No total, serão entregues 500 unidades em todo o país, no âmbito de uma ação da conta solidária criada pela Ordem dos Médicos e Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da APIFARMA e da qual o Jornal de Notícias é parceiro.

As primeiras caixas de proteção chegam esta segunda-feira ao Hospital de Santo António, no Porto, seguindo-se entregas progressivas aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas também do setor social e privado.

As "caixas de entubação" são um equipamento de proteção para os profissionais de saúde que se encontram blocos operatórios e nas UCI, que precisam de realizar procedimentos em que existe um elevado risco de produção de aerossóis, como a entubação e/ou extubação de doentes.

Estas caixas funcionam como uma barreira física entre o doente e os profissionais nestes momentos, mantendo a visibilidade do procedimento durante a sua execução. Estes são uns dos procedimentos com maior risco de infeção pelo novo coronavírus dada a elevada aerossolização associada.

Com estes equipamentos, diminui-se significativamente o risco, com a vantagem de serem equipamentos reutilizáveis. De ressalvar, contudo, que a utilização destas caixas não exclui a utilização dos restantes equipamentos de proteção individual e as medidas de higienização já conhecidas.

As caixas de proteção, fabricadas em policarbonato - um material que permite o uso de materiais alcaloides para a sua desinfeção - foram desenvolvidas e testadas por especialistas, em ambiente hospitalar, em parceria com a indústria nacional portuguesa.

A iniciativa "Todos Por Quem Cuida" já juntou mais de 700 mil euros e continua a receber, diariamente, o apoio de inúmeras entidades e pessoas que desejam ajudar os profissionais que estão na linha da frente a combater a Covid-19.

Os contributos podem realizar-se através de Transferência Bancária para a Conta Solidária "Todos Por Quem Cuida", que tem os seguintes dados:

Conta CGD número 0646 017662 930

IBAN PT50 0035 0646 00017662 930 21

NIB 0035 0646 00017662 930 21

A iniciativa "Todos Por Quem Cuida", aberta à sociedade civil, possibilita a entrega de donativos financeiros, mas também de equipamentos hospitalares, equipamentos para proteção individual e outros materiais determinantes para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses.

O apoio destina-se a apoiar médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, cuidadores, assistentes operacionais, secretários clínicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e tantos outros, mas, também as forças de segurança, bombeiros, entre outras profissões chamadas a combater a ​​​​​​​Covid-19.