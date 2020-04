Todos vão ter que usar máscara para entrar no Hospital S. João

Hermana Cruz Hoje às 11:06 Facebook

A partir desta quarta-feira, ninguém entra no Centro Hospitalar do Porto sem usar máscara ou desinfetar as mãos.

A medida foi decidida pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, no passado dia 6, e começa a ser aplicada esta quarta-feira. Visa "promover uma cultura de segurança", justifica aquela unidade de saúde, num comunicado enviado, nesta terça-feira, às redações.

"A norma 007/2020 da DGS (Direção-Geral de Saúde) determina que 'deve ser fornecida máscara cirúrgica a todos os doentes, com ou sem sintomas respiratórios ou febre, no momento de entrada na unidade de saúde", começa por lembrar o Centro Hospitalar de São João.

No entanto, aquela unidade de saúde considera que, além dos profissionais de saúde e dos utentes, "torna-se necessário" que "os eventuais acompanhantes e visitantes também usem máscara cirúrgica no interior do edifício hospitalar".

A medida também vai abranger "todos os profissionais externos" ao Centro Hospitalar de São João. Ou seja, a partir desta quarta-feira, ninguém entra naquela unidade de saúde sem que seja "promovida a higiene das mãos" e que seja "disponibilizada máscara cirúrgica".