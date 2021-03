Tolentino de Mendonça vê na pandemia "um acelerador de mudança de época"

João Pedro Campos Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O cardeal José Tolentino de Mendonça, galardoado com o Prémio Universidade de Coimbra 2021, apoiado pela Global Media, considera que a pandemia da covid-19 está a marcar e acelerar uma mudança de época na humanidade.

"Não voltaremos para trás. A normalidade, pela qual tanto ansiamos, não é um lugar já conhecido a que se volta, mas uma construção nova onde nos temos de empenhar", considerou, no seu discurso, sublinhando que as universidades terão um papel reforçado, porque a pandemia "veio reforçar a relevância do conhecimento".

"Agradeço à Universidade de Coimbra e a todas as entidades promotoras esta distinção, que acolho com humildade. Não frequentei como estudante a Universidade de Coimbra, mas todos os universitários portugueses têm em Coimbra o seu modelo histórico primacial", defendeu o premiado.