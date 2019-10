Tolentino é aposta do Papa para a renovação da Igreja

Emília Monteiro Hoje às 00:22 Facebook

Novo cardeal é um dos 66 que Francisco nomeou e um dos três portugueses com direito a voto no Colégio Cardinalício.

José Tolentino de Mendonça toma posse, esta tarde, no Vaticano, como cardeal, elevando para cinco (embora só três votem) o número de cardeais portugueses que fazem parte do Colégio Cardinalício, o mais importante órgão da Igreja Católica e que elegerá o próximo papa. Com Tolentino, no Consistório, serão eleitos mais 12 cardeais de diversos países. No total, já são 66 os cardeais escolhidos pelo Papa Francisco.

O padre poeta, como é conhecido, é o responsável pela biblioteca e pelos arquivos secretos da Santa Sé. Uma função que assumiu aos 52 anos (agora tem 53 anos) e que demonstra a confiança que o Papa deposita no padre natural da Madeira. Prometendo colaborar "com uma humildade muito grande" naquele que considera ser um "serviço mais radical", D. Tolentino é um dos escolhidos por Francisco para preparar o futuro da Igreja. "Senti isso com muita clareza nesse chamamento que o Santo Padre me fez e que, de facto, é um chamamento ainda para um serviço mais radical ", referiu em entrevista ao portal "Vatican News".

"Será um grande apoiante do Papa nesta reforma da Igreja que o Papa empreendeu e em que precisa de gente que o apoie e que percorra também os caminhos que ele nos indica", disse o também cardeal António Marto, em setembro, aquando do anúncio da nomeação de D. Tolentino.

Colégio mais jovem

A escolha de novos cardeais, mais jovens e com uma visão mais progressista da Igreja, fez com que o Papa Francisco seja, de longe, o que mais barretes cardinalícios distribuiu. Nos últimos papados, Bento XVI nomeou 42 cardeais e João Paulo II apenas 16. Francisco já vai em 66 e o Colégio Cardinalício é composto por 124 eleitores, com menos de 80 anos de idade.

Vaticanistas de todo o mundo entendem este gesto do Papa como a concretização de uma vontade de renovar o perfil de quem irá eleger o novo responsável máximo da Igreja, independentemente do ano em que isso acontecerá. "Claramente, há um desejo de renovar a Igreja, de torná-la mais próxima das pessoas e mais preparada para o novo mundo", referiu um padre contactado pelo JN.

Integram o Colégio Cardinalício cinco cardeais portugueses, mas apenas os que têm menos de 80 anos podem participar na eleição do próximo papa. Nestas condições estão: Manuel Clemente, António Marto e Tolentino de Mendonça. Sem direito a voto fica José Saraiva Martins e Manuel Monteiro de Castro.

Com dezenas de livros publicados, poeta, ensaísta, especialista em estudos bíblicos, vice-reitor da Universidade Católica, o padre natural da Madeira, por nomeação direta de Francisco, é responsável pelo Arquivo Secreto do Vaticano. É lá que estão guardados "os documentos relativos ao governo da Igreja" para que, antes de tudo, possam estar à disposição da Santa Sé e da Cúria, e para que depois, "por concessão pontifícia, possam representar para todos os estudiosos de história fontes de conhecimento". Na prática, o arcebispo-poeta é o guardião do espaço onde estão guardados registos e documentos do melhor e do pior na história da Igreja Católica.

Ao contrário do que estava previsto, Marcelo Rebelo de Sousa não estará presente na cerimónia devido ao funeral de Freitas do Amaral.

A edição impressa da "Notícias Magazine" publica, no domingo, um trabalho sobre Tolentino que inclui depoimento do presidente da República.

Cardeais portugueses

D. José Saraiva Martins

87 anos

Nasceu na Guarda, foi professor e reitor da Universidade Urbaniana. Em 1988, foi nomeado arcebispo e, em 1998, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. Foi criado cardeal em 2001.

D. Manuel Monteiro Castro

81 anos

Natural de Guimarães, estudou Direito Canónico na Academia Diplomática e exerceu funções em vários países. Nomeado bispo em 2009 e cardeal em 2012, integra a Congregação para a Causa dos Santos.

D. Manuel Clemente

71 anos

O patriarca de Lisboa nasceu em Torres Vedras e foi criado cardeal em 2015 pelo Papa Francisco. Antes tinha sido bispo do Porto. Entre outras distinções, recebeu o Prémio Pessoa 2009.

D. António Marto

72 anos

O bispo de Leiria-Fátima nasceu em Chaves e, em 2000, foi nomeado bispo auxiliar de Braga, tendo passado depois pela diocese de Viseu. Foi nomeado cardeal por Francisco no ano passado.