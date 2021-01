Até final de março 810 mil pessoas terão completado vacinação e 520 mil iniciam

Tiago Rodrigues Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Ramos, presidente da Comissão Nacional Técnica para a vacina contra a covid-19, afirmou, esta quinta-feira, que até ao final do mês estarão vacinadas com as duas doses 74 mil pessoas e iniciaram a vacinação 178100 pessoas com a vacina da Pfizer e 5400 com a da Moderna. Até ao final de março está prevista a vacinação completa de 810 mil pessoas e que 520 mil iniciem.

"Já recebemos 377 770 doses da vacina da Pfizer, mais 19500 para os Açores e Madeira, e 8400 da vacina da Moderna. Até ao final deste mês estarão vacinadas cerca de 74 mil pessoas com as duas doses da vacina da Pfizer, 178 100 iniciaram a vacinação com essa vacina e 5400 com a vacina da Moderna", começou por informar Francisco Ramos.

"Em termos de grupos, entre os profissionais de saúde do SNS há 57500 com a vacinação completa, 16 mil iniciaram a vacinação. Profissionais de saúde de hospitais privados e das misericórdias são 2370 com vacinação iniciada e ainda nenhum com vacinação completa. No grupo de pessoas com mais de 50 anos e com comorbilidades, há 12 mil com vacinação iniciada", acrescentou.

Foram registadas 1332 reações adversas, como tumefação do braço ou dor de cabeça. "Não houve até hoje nenhuma notificação de reações que não estivesse prevista", assegurou Francisco Ramos, notando que "0,65 reações adversas por 100 vacinados é um valor que está em linha com os dados provisórios que conhecemos do resto da Europa". "A execução da vacinação está a decorrer como previsto", garantiu.

A vacinação nos lares e nos cuidados continuados está praticamente concluída, disse o coordenador do plano, explicando que as vacinas da Pfizer são usadas desde 27 de dezembro e as da Moderna desde 14 de janeiro.

Francisco Ramos diz ter esperança de que a vacina da AstraZeneca seja aprovada na sexta-feira pelas autoridades europeias e espera uma decisão da vacina da Johnson&Johnson para o primeiro trimestre.

PUB

Das duas vacinas aprovadas, Portugal espera 1,5 milhões de doses no primeiro trimestre e cerca de cinco milhões no segundo.

"O nosso país tem contratados quase 30 milhões de doses de vacina", afirmou Francisco Ramos, observando ainda que os critérios para os grupos de risco com prioridade vão ser alterados: vai-se manter na primeira fase da vacinação "o grupo dos 50 até aos 79 anos com comorbilidades específicas, para prevenir a mortalidade, mas vai incluir também todas as pessoas com mais de 80 anos independentemente de qualquer comorbilidade ou patologia, passa a ser apenas a idade".

A partir dos 50 anos, quem tem insuficiência cardíaca, doença renal e doença respiratória também passa a integrar o grupo de risco com prioridade na vacina.

Francisco Ramos afirmou que, caso a vacina da AstraZeneca seja aprovada, espera receber 2214 mil doses até ao final de março. Para atingir este objetivo, Portugal vai precisar de 1.642 mil doses para vacinar por completo 800 mil pessoas e 520 mil para iniciar a vacinação em igual número de pessoas.

"Até ao final de março está prevista a vacinação completa de 810 mil pessoas e que 520 mil iniciem", perspetivou Francisco Ramos.

"Em termos de acesso à administração, estamos neste momento num ponto de viragem, estamos numa fase em circuito fechado, os profissionais de saúde no seu local de trabalho, os residentes nos lares, e vamos passar para uma fase em que a administração da vacina vai passar a ocorrer em centros de vacinação a partir de fevereiro", disse o coordenador do plano, apontando o objetivo de ter "pelo menos um centro de vacinação em cada um dos agrupamentos de saúde".

Haverá sempre marcação prévia da vacinação e a convocatória será de preferência por SMS, acrescentou Francisco Ramos.

"Estamos a falar de um plano que é uma gigantesca operação que começou há um mês e não há um ano. Na vacinação dos idosos nos lares, falta começar a vacinação de cerca de 30 mil pessoas, por causa de surtos nos lares", explicou o coordenador.

"O que está previsto é que nas próximas semanas haja mil vacinas para os titulares de órgãos de soberania", acrescentou.

"A nossa avaliação é que neste primeiro mês face ao volume de trabalho é francamente positiva, naturalmente há incidentes e acidentes como no carro de transporte, mas o que é mais importante é que temos já mais de 200 mil pessoas com a vacinação iniciada", concluiu Francisco Ramos.

Os utentes que não são seguidos no Serviço Nacional de Saúde terão de se inscrever para a vacinação contra a covid-19 num formulário disponibilizado pelas autoridades na internet.

De acordo com a informação disponibilizada no site do SNS, que explica todas as fases do plano de vacinação contra a covid-19, as autoridades de saúde pedem aos cidadãos para esperarem até serem contactados pelos serviços de saúde, mas dizem que os utentes não seguidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os profissionais de saúde "em prática isolada e que não estejam inscritos numa ordem profissional" devem inscrever-se num formulário próprio.