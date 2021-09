Totobola celebra 60 anos com aumento dos prémios

Zulay Costa Hoje às 08:05 Facebook

Jogo da Santa Casa festeja aniversário com mudanças que aumentam prémios para atrair novos apostadores.

O Totobola faz hoje 60 anos desde que foi lançado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, apesar da queda dos últimos anos, está a reinventar-se e quer conquistar novos apostadores. Há dias entrou em vigor uma alteração que fez aumentar o valor dos prémios.

A 24 de setembro de 1961 a Santa Casa lançava o Totobola, com o objetivo de arrecadar fundos que permitissem financiar a construção de um centro de reabilitação (ler texto ao lado). O jogo cresceu e, desde então, já premiou milhares de pessoas. Entre 1961 e 2020, de acordo com dados avançados ao JN, foram registados com o primeiro prémio 562 852 premiados. Nesse mesmo período, o valor total de primeiros prémios pagos foi de 132,1 milhões de euros.