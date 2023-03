Trabalhadores cristãos querem Domingo Livre de Trabalho

Os trabalhadores cristãos europeus defendem que "o trabalho ao domingo que não seja para cuidar de pessoas (crianças, jovens, idosos, família), ou infraestruturas imprescindíveis à vida humana, não faz sentido" e iniciam uma campanha pelo ​​​​​​​Domingo Livre de Trabalho.

Numa declaração a propósito do Dia do Domingo Livre de Trabalho, que se assinala na próxima sexta-feira, 3 de março, o Movimento de Trabalhadores Cristãos da Europa (MTCE), exorta a que se reflita "sobre a necessidade de o comércio estar aberto todo o fim de semana, incluindo o domingo".

"Enquanto consumidores, não há outro dia na semana para ir às compras? Para além das atividades estritamente necessárias, será mesmo necessário trabalhar ao domingo?", questiona a mensagem europeia preparada pela estrutura portuguesa do movimento, a Liga Operária Católica/MTC. No mesmo documento, os trabalhadores defendem que os setores que não podem parar de trabalhar ao domingo devem ser mais "regulamentados e fiscalizados", enquanto os trabalhadores devem ser "mais bem remunerados e compensados em tempo de descanso".

PUB

"Em diversas situações, como acontece no teletrabalho, a fronteira entre o tempo de trabalho profissional e o tempo livre está pouco definida e têm-se agravado as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador, fruto de uma feroz competição do mercado, e de condições de trabalho muitas vezes inumanas", alerta o MTCE.

Os baixos salários, os horários irregulares, os turnos rotativos, à noite, aos fins de semana ou em dois ou três lugares diferentes, bem como os casos de laboração contínua, sem que as empresas tenham de pagar mais por isso, são apresentados pelos trabalhadores cristãos como problemas atuais que afetam o mundo laboral."A luta pelo Domingo Livre de Trabalho, mais do que justa, é necessária, para que haja vida em família para todos" e "se construa um mundo mais justo e solidário".