Trabalhadores das IPSS querem ganhar mais do que o salário mínimo

Dezenas de trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) juntaram-se, esta manhã em frente à sede da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), no Porto, para reivindicar melhores condições salariais. No entanto, Lino Maia, presidente da CNIS, afirma que o diálogo com o Governo está a ser "muito difícil".

"A proposta que a CNIS apresentou não é suficiente, não faz face àquilo que são as necessidades que os trabalhadores têm e à perda do poder de compra que tiveram durante este ano", sublinhou Ana Rodrigues, representante sindical.

Os trabalhadores das IPSS que se manifestaram na tentativa de obter melhores condições salariais "não aceitam ser trabalhadores do salário mínimo, querem ser valorizados pela importância que têm no setor social", explicou Ana Rodrigues. Acrescenta que a CNIS aumentou os salários em "55 euros mas com base no salário do ano anterior", tendo "metade da tabela ficado absorvida pelo salário mínimo nacional".