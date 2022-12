Trabalhadores de baixa não vão receber subsídio de doença até janeiro 

Segurança Social antecipa pagamentos por causa do Natal, mas deixa de fora os beneficiários que renovaram o certificado de incapacidade no dia 10.

Os beneficiários de subsídio de doença cuja baixa médica foi iniciada ou prorrogada depois do dia 10 de dezembro não receberam a prestação deste mês. Aos visados, o Instituto da Segurança Social tem informado que só vão receber o subsídio a 16 de janeiro. Até então, muitos doentes vão ficar sem qualquer rendimento durante cerca de um mês e meio.

Todos os meses, os doentes têm até ao dia 14 para apresentar, junto da Segurança Social, os respetivos certificados de incapacidade temporária para o trabalho, sendo que o subsídio de doença é pago no dia 28 de cada mês. No entanto, em dezembro, os pagamentos foram antecipados para o dia 21, excluindo todos os doentes com baixas médicas passadas depois de dia 10.