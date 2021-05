"Trabalhar para estar no topo dos rankings não faz qualquer sentido"

Sofia Cristino Hoje às 00:01 Facebook

O ambiente familiar, a proximidade entre professores e colegas e a disponibilidade dos docentes fora do horário escolar é "a fórmula" para o sucesso da Academia Santa Cecília, a escola que volta a conquistar o primeiro lugar do ranking JN do Ensino Secundário.

José Estaca, 17 anos, aluno do 12.ºano, espera entrar em Medicina este ano, um sonho que só é possível graças à exigência da instituição onde estuda desde o 5.º ano. "Nas semanas antes dos exames um professor ficava connosco até à meia noite a tirar dúvidas", conta o estudante, que temn uma média de 17,9 valores.

Ao contrário de outras escolas provadas, onde há alunos costumam baixar as notas nos exames nacionais, na Santa Cecília acontece o contrário. "Normalmente até subimos a nota no exame, devido à exigência da escola. Sentimos que vamos bem preparados", explica Estaca.

"gerir bem o tempo"

Maria Guerreiro, 18 anos, além do curso de Ciências e Tecnologias estuda viola de arco e aprendeu desde cedo a "gerir bem o tempo", outro segredo para o êxito."Tenho um horário bastante preenchido, mas permitiu-me organizar-me melhor", reconhece.

A estudante, que está há 15 anos na academia, elogia ainda "o apoio dos professores e a ajuda entre colegas". "Sinto-me sempre motivada porque sinto preocupação dos professores. Há um sentido familiar entre nós", garante Maria.

Susana Martins, professora de Física e Química, acredita que "desenvolver hábitos de trabalho desde o 7.º ano" e a "proximidade com os alunos" são essenciais. "Digo-lhes sempre que conseguem e para não pensarem que não são capazes".

O diretor da Academia, Rui Paiva, acredita que não se deve "trabalhar para se estar no ranking". "Uma escola que tenha como objetivo estar no topo dos rankings é um projeto a muito curto prazo, não faz qualquer sentido. Aqui os alunos não só entram na universidade como na maioria dos casos entram na primeira escolha, e essa é a nossa preocupação fundamental".

O estudo da música especializado, "que exige uma regularidade e esforço continuado, parecido com aquele que tem um atleta de alta competição", também estará na origem dos excelentes resultados dos alunos da Academia.v

foi a média atingida pelos alunos da Academia Santa Cecília nos exames considerados no ranking JN. Cerca de metade dos alunos do Ensino Secundário estão a estudar música.