Trabalho de equipa e reforço de horário levam escola ao topo

São muitos os verbos que se conjugam para o sucesso, mas só aliando o esforço individual ao trabalho de equipa é possível chegar ao topo, lembra Rui Brito, diretor do Grande Colégio Universal, no Porto, que obteve a melhor média nacional nos exames à disciplina de Português.

O trabalho inicia-se logo no Ebnsino Básico, já que a maioria dos alunos faz todo o percurso escolar no colégio, e isso permite que cheguem ao Secundário com "boas bases", reconhecem as professoras Joana Correia e Carla Caria, que assim ganham "tempo para trabalhar a escrita e a interpretação". Além disso, cada professor do Secundário acompanha os mesmos alunos ao longo deste ciclo de estudos.

Pedro Oliveira foi professor de Português de Mafalda Correia, que obteve uma das melhores notas no exame de 12.º ano - 19,6 valores -, e destaca a "carga horária superior" nas disciplinas específicas. Como Português, Matemática, Biologia e Física e Química, entre outras, que têm um reforço semanal de 90 minutos. "Não sentia essa carga horária", garante a aluna, explicando que esse tempo permitia aliviar as horas de estudo em casa.