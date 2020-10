Desaconselhada tradição do "Pão por Deus" ou "Dia do Bolinho"

Ontem às 23:57 Facebook

A Unidade de Saúde Pública do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Médio Tejo desaconselha o cumprimento da tradição de pedir o "Pão por Deus" ou o "Dia do Bolinho" que anualmente as crianças cumprem no dia 1 de novembro.

Em comunicado o ACES Médio Tejo, de modo a facilitar o controlo da disseminação da covid-19 entre a população e a não sobrecarregar o SNS, para que possa dar resposta a todas as solicitações, não recomenda o cumprimento da tradição do Dia de Todos os Santos tendo em conta a situação epidemiológica atual e o estipulado pela Resolução do Conselho de Ministros, na qual é aconselhada a não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, salvo de pertencerem ao mesmo agregado familiar.

