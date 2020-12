"Tragédia" nos restaurantes sem reservas para jantares de Natal

Adriana Castro e Sofia Cristino Hoje às 14:25 Facebook

Em ano de pandemia, não há os tradicionais jantares de Natal de amigos e de empresas para animar as contas dos restaurantes. A crise agudiza-se de dia para dia e nem a possibilidade de abrir na noite de consoada serve para animar - a maioria nem vai abrir.

Contavam com mesas cheias e copos ao alto que lhes aquecessem o coração já devastado e mergulhado na tristeza provocada pelo ano que passou. Mas nem a magia da época será capaz de criar um milagre de Natal. A pouco mais de uma semana da noite festiva, os restaurantes permanecem vazios e sem sinal de que exista quem queira comemorar a quadra de uma forma menos tradicional. Mesmo com o alívio das restrições, a maioria dos estabelecimentos não deverá abrir as portas na noite da consoada.

PORTO