Trânsito no Porto e em Lisboa. Tem pressa? "Apanha o metro e demora 12 minutos"

Trânsito no Porto e em Lisboa está pior do que em 2019, antes da pandemia. Aumento do parque automóvel e trabalho "híbrido" são explicações.

Para um cliente com pressa, e principalmente em hora de ponta, Adelino Santos tem resposta pronta: "Apanha o metro e demora 12 minutos a chegar onde quer. Era o que eu faria". Para o taxista, de 54 anos, o trânsito no Porto está "caótico". De facto, e de acordo com dados da PSE, empresa especialista em análise de dados, verificou-se, em setembro, um aumento de 22% do tráfego no Porto, e de 24% em Lisboa face ao mesmo mês de 2019, antes da pandemia. O cenário afeta também os autocarros que, por exemplo, nos trajetos matinais de Gaia para o Porto perdem "meia hora" no trânsito em Santo Ovídio. "Não sei o que é que se passa. A cidade não tem estrutura para tanto carro", observa Adelino.