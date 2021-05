Transmissibilidade sobe e incidência desce em mais um dia sem mortes por covid

Hoje às 14:25 Facebook

Portugal não reportou qualquer óbito por covid-19 esta sexta-feira, num dia em que o índice de transmissibilidade subiu e a incidência desceu.

É a quinta vez desde que a pandemia entrou no país, a quarta este ano: não foi registado qualquer morte por covid-19 nas últimas 24 horas. É a segunda vez este mês que não é reportada qualquer morte associada ao vírus da SARS-CoV-2 em Portugal. Registo também verificado por duas vezes em abril (26 e 30) e uma vez em 2020, a 3 de agosto.

Sem alterações, o total de óbitos desde o início da pandemia é de 16999, de um total de 841379 casos, mais 450 do que ontem, dia em que foram reportadas 436 infeções. Os dados desta sexta-feira representam, também, uma subida em relação aos 373 testes positivos de sexta-feira passada, mas um decréscimo em comparação com 30 de abril, há 15 dias, quando se anotaram 460 infeções.

O total de internados caiu pelo quarto dia seguido, para 236 (menos oito), enquanto os doentes graves são agora 72 (mais dois).

Com mais 324 recuperados, são agora 802285 os doentes que se livraram da covid-19, numa altura em que há ainda 22095 casos ativos da doença, mais 126, naquele que é o segundo dia seguido a subir.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, a Região Norte é a que reporta mais casos, 157 esta sexta-feira para um total de 338034, dos quais resultaram 5347 óbitos.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) o total diário é muito aproximado do registado a Norte - foram 141 infeções registadas nas últimas 24 horas, que elevaram o acumulado para 317789 (7204 óbitos).

Alentejo, com 29 novos casos (29592 e 971 óbitos no total) e Algarve com 32 (21972 e 362 mortos desde o início da pandemia) superaram o registo da Região Centro, a terceira mais afetada no país, com 119199 infeções e 3016 mortes.

As ilhas ta,mbém fazem alguma pressão sobre os números, com os Açores a totalizarem 5010 caos e 31 óbitos, 29 esta sexta-feira, e a Madeira a reportar mais 34 casos, para um acumulado de 9423 infeções e 68 mortos.

Sexta-feira é dia de atualização da matriz de risco, o gráfico tricolor que ajuda a perceber a evolução da doença e no qual constam os parâmetros que determinam as medidas a adotar: índice de transmissibilidade - R(t) acima de 1 e taxa de incidência em valores superiores a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes levam a recuar no desconfinamento.

Os dados de hoje mantêm Portugal no verde, no caminho do desconfinamento. O R(t) subiu de 0,93 na quarta-feira para 0,95 esta sexta-feira, a nível nacional. Descontando as ilhas dos Açores e Madeira, o índice de transmissibilidade aumentou de 0,92 para os mesmos 0,95.

A incidência desceu de 51,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional, na quarta-feira, para 50,3. A nível apenas do território continental, a descida foi de 49,7 para 48,1, esta sexta-feira.