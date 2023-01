Transplantes pulmonares atingiram número recorde em Portugal em 2022

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta sexta-feira que se realizaram 76 transplantes pulmonares no país em 2022, um número recorde no país.

"Houve 814 transplantes no total, que é um número muito superior aos últimos anos, marcados pela pandemia, mas ainda abaixo de 2019. Nos transplantes pulmonares atingimos um recorde, com 76 intervenções. São números muito bons, mas estamos sempre à procura de fazer mais e melhor pelos nossos doentes", afirmou Manuel Pizarro em Coimbra, onde decorrem as primeiras Jornadas Nacionais de Doação de Órgãos.

Os transplantes renais foram os mais frequentes no ano que passou, com 476. Apesar de lembrar que Portugal é uma referência mundial em número de transplantes per capita, o ministro considerou que pode ser feito mais e melhor.

"Se podemos fazer mais, temos obrigação de nos mobilizar para fazer mais. Temos de fazer um trabalho mais exaustivo na identificação de pessoas que podem ser dadores", apontou.

Segundo a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Maria Antónia Escoval, no final de 2022 havia cerca de duas mil pessoas a aguardar por um transplante de órgãos.