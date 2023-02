Transportes, escolas, hospitais e finanças: o que deve fechar na quinta-feira

Em "dia nacional de indignação", marcado pela CGTP-IN, o país é amanhã palco de inúmeras greves e plenários num protesto que vai dos serviços públicos às empresas, passando pelo setor social, como as misericórdias. O dirigente sindical Sebastião Santana prevê que a adesão dos trabalhadores leve ao encerramento de escolas, embora menos do que é habitual, desde logo pelos serviços mínimos estabelecidos para a greve do S.TO.P. Segurança Social, finanças, transportes e limpeza urbana são áreas em que o protesto se fará mais sentir. Nos hospitais, o impacto será maior onde o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) convocou as suas greves.

Sebastião Santana, coordenador da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, sublinhou ao JN que o principal objetivo do pré-aviso de greve emitido para todos os setores é que os trabalhadores possam participar nas ações de ruas e "praças de indignação" espalhadas pelo país.

Admite que "haverá escolas a fechar", mas "não serão tantas" como, por exemplo, nas greves gerais. A seu ver, "o impacto na educação será menos visível do que é costume pela aplicação dos serviços mínimos". Estes foram estabelecidos para a greve do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P). Porém, devido à sobreposição de pré-avisos para amanhã, haverá escolas que os irão aplicar, explicou ao JN. Mas os serviços mínimos não garantem que haja aulas.