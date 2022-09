Transportes públicos: custos podem aumentar 20%, mas obras "não vão parar"

Secretário de Estado da Mobilidade deixa garantia que o Estado pagará o acréscimo nas empreitadas dos metros em curso. Estratégia Ativa Pedonal é aprovada esta quinta-feira pelo Governo.

No Dia Europeu sem Carros, o Governo aprova a nova Estratégia Ativa Pedonal, que visa aumentar a quota de deslocações a pé para 35% até 2030. A expansão da rede de transporte público é para continuar, garante o secretário de Estado da Mobilidade, e as obras em curso não vão parar, apesar do aumento dos custos que podem chegar a 20%.

O Governo aprova hoje, em Conselho de Ministros, a Estratégia Ativa Pedonal. O que pode dizer-nos sobre este plano?