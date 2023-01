Transportes têm de devolver 279 mil euros de apoios atribuídos em excesso

Há 13 operadores que terão de restituir parte das compensações atribuídas devido à covid-19.

Os operadores de serviço público de transporte de passageiros têm mais de 279 mil euros a devolver por compensações atribuídas em excesso em 2021 no âmbito da pandemia da covid-19. Em causa estão 13 operadores, o mesmo número apurado no ano anterior, quando o montante a devolver às autoridades de transporte foi o dobro, mais de 562 mil euros.

No âmbito do controlo de compensações financeiras concedidas aos operadores de serviços essenciais, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) divulgou, este mês, a avaliação dos apoios atribuídos no âmbito do regime de compensações que foi criado em 2020 perante as consequências da pandemia na mobilidades dos portugueses.