Tratamento da pedofilia não livra de julgamento

Intervenção é mais eficaz com a conjugação de terapia farmacológica e cognitivo-comportamental.

Existem formas de tratar impulsos sexuais sobre menores, de modo a prevenir que o crime de abuso aconteça. Este é o consenso da ciência. A Igreja Católica já afirmou querer trabalhar este tema e Daniel Sampaio, membro da Comissão Independente, concorda. Especialistas ouvidos pelo JN afirmam haver tratamento para a sintomatologia associada à pedofilia, sendo o mais eficaz através da conjugação de terapias farmacológicas e cognitivo-comportamentais (aquelas desenvolvidas, por norma, por um psicólogo). Mas todos alertam que o tratamento não livra do julgamento nem da punição pelo eventual crime cometido.

Questionado sobre a necessidade de desenvolver um plano dedicado ao tratamento dos membros da Igreja, que constem ou não do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças, que queiram ajuda para lidar com os seus pensamentos e comportamentos pedófilos, o psiquiatra Daniel Sampaio afirma que "o ministro da Saúde vai organizar este apoio através do Plano Nacional de Saúde Mental". "Agora, a Igreja o que tem de fazer é articular-se com o Ministério", disse. O psiquiatra defende que é necessário oferecer tratamento farmacológico e psicoterapêutico aos abusadores, devendo-se "protocolar nos serviços distritais de psiquiatria a imediata assistência a estas pessoas".