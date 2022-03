Tratamentos de PMA no SNS até aos 50 anos para mulheres com doença grave

Joana Amorim Hoje às 06:00 Facebook

Em causa beneficiárias que criopreservaram ovócitos antes dos 40 anos de idade. Ministério da Saúde segue recomendação do grupo de trabalho e alarga acesso

Mulheres com doença grave que criopreservaram material, como ovócitos, vão poder aceder a tratamentos de Procriação Medicamente Assistida (PMA) no Serviço Nacional de Saúde (SNS) até aos 50 anos de idade. Até agora, o financiamento público estava limitado aos 40 anos. Esta era, aliás, uma das recomendações do grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Saúde para melhorar o acesso à PMA. E que se consubstancia agora em circular conjunta da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e da Direção-Geral da Saúde, a publicar no dia de hoje.

Em causa, explique-se, mulheres a quem foi diagnosticada doença grave e que criopreservaram material - até aos 40 anos - antes dos tratamentos. Contudo, como o limite para acesso a tratamentos de PMA no SNS estava nos 40 anos para fertilização in vitro e nos 42 anos para inseminação, muitas mulheres, como é o caso de Filipa Guimarães, acabavam por não prosseguir o seu projeto de maternidade devido ao tempo de tratamento e de recuperação da doença. Pelo menos nos centros públicos, já que nos privados o limite está nos 50 anos.