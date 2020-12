Há três casos positivos de covid-19 na Direção-Geral da Saúde

JN Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A DGS confirmou esta quarta-feira à noite a existência de três infetados com o novo coronavírus na instituição, revelando que dez trabalhadores estão em isolamento profilático.

Num comunicado enviado às redações, a Direção-Geral da Saúde (DGS) adiantou que, até ao momento, foram confirmados três casos de infeção por SARS-CoV-2 na sua sede. Um deles é, como foi noticiado esta quarta-feira, o de Graça Freitas. Todos os infetados apresentam sintomas ligeiros.

De referir ainda que há dez trabalhadores em isolamento profilático. "Estes resultados surgem no âmbito da investigação epidemiológica, que está em curso, em articulação com a Autoridade de Saúde, tal como estipulam as normas vigentes, apenas se aplicando teste quando for considerado relevante", avança a nota de imprensa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, e os secretários de Estado António Lacerda Sales e Diogo Serras Lopes também foram testados, por terem estado em contacto com a diretora-geral da Saúde. Todos eles tiveram resultados negativos.