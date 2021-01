Três doentes em UCI transferidos do continente para a Madeira

JN Hoje às 15:11 Facebook

O ministério da Saúde informou, esta sexta-feira, que três doentes internados em Cuidados Intensivos vão ser transferidos para um hospital da Madeira.

"Hoje, durante a tarde, irão ser transferidos três doentes internados em Cuidados Intensivos, dois do Hospital Beatriz Ângelo e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.", informou o ministério.

As autoridades de Saúde acrescentam ainda, em comunicado enviado às redações, que "os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias" e que "o transporte aéreo será assegurado pelo Ministério da Defesa Nacional, através da de um avião C130 da Força Aérea Portuguesa".

Hoje, a Direção-Geral da Saúde revelou que há, em todo o território nacional, 806 internados com covid-19.