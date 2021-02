Três hospitais do Grande Porto recebem quatro doentes de Lisboa

JN/Agências Hoje às 16:30 Facebook

Três hospitais do Grande Porto vão receber esta quarta-feira quatro doentes com covid-19 de Lisboa e Vale do Tejo para cuidados intensivos, que vão ser transportados de avião e em ambulância do INEM, revelaram à Lusa fontes hospitalares.

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) aguarda a chegada de dois doentes, um do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, na zona de Amadora/Sintra, e um segundo do Beatriz Ângelo, de Loures.

O Hospital de São João, no Porto, vai acolher um doente do Amadora/Sintra, enquanto o Hospital Pedro Hispano, no concelho de Matosinhos, recebe um doente do Hospital Beatriz Ângelo.

O transporte dos doentes está a ser feito de avião, a partir do aeroporto militar Figo Maduro, localizado em Lisboa, até ao Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Quando chegarem ao Porto, os doentes serão transportados por ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) até aos hospitais.

